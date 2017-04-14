Петер Бос: "Шальке" должен благодарить Ферманна за то, что "Аякс" не победил с разгромным счетом"

Главный тренер "Аякса" Петер Бос после первого матча 1/4 финала Лиги Европы против "Шальке" (2:0) отметил игру вратаря немецкой команды Ральфа Ферманна. Специалист подчеркнул, что его подопечные должны были побеждать с более крупным счетом.

– Я доволен нашей игрой, но недоволен результативностью, – цитирует Goal Боса. – Мы должны были забивать больше голов. Этот результат оставляет шансы сопернику в ответной встрече. Тем не менее, мы не пропустили, чем я очень доволен. Однако есть определенное разочарование... Ферманн провел прекрасный матч, и в "Шальке" должны благодарить его за то, что счет не стал более крупным.