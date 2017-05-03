Петер Бос: "Лион" играл лучше, но забивал "Аякс"

Главный тренер "Аякса" Петер Бос после победы над "Лионом" (4:1) в первом матче полуфинала Лиги Европы заявил, что его подопечные волновались в начале матча, из-за чего играли неаккуратно. Ответная встреча против французского клуба состоится 11 мая.

– В первом тайме "Лион" играл лучше, но забивали мы, – цитирует AD Боса. – Во втором тайме мы стали играть лучше. Тяжело начали встречу? Да, волнение было. Думаю, было бы странно, если бы игроки выражали полную уверенность. Мы знали, что они пойдут в атаку, но играли неаккуратно. Нам помогли забитые голы.

"СЭ" вел трансляцию матча