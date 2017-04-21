Петер Бос: "Аякс" играл в меньшинстве, но не сдался"

Главный тренер "Аякса" Петер Бос после ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против "Шальке" (2:3 д.в.) отметил, что команда проявила характер, несмотря на удаление в конце поединка и пропущенные в начале овертайма гол. В итоге голландцы вышли в полуфинал турнира, победив в этом противостоянии с общим счетом 4:3.

- Конечно, нам было тяжело после удаления и третьего гола в наши ворота, - приводит пресс-служба УЕФА слова Боша. - Но мы не сдались! "Аякс" смог выйти в полуфинал. Посмотрим, кто нам достанется во время жеребьевки. Предпочтений у меня нет. Просто нужно подождать.