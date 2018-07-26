Первый состав "Витесса" Слуцкого на официальный матч: Караваев и Бюттнер в основе

Стали известны стартовые составы "Вииторула" и "Витесса" на первый матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы. Игра станет первой официальной для голландцев под руководством Леонида Слуцкого. В стартовом составе российский специалист выпустил соотечественника Вячеслава Караваева и экс-защитника московского "Динамо" Александра Бюттнера.

"Вииторул": Кожокару - Лима, Цыру, Младен, де Нойер - Аким, Бэлуцэ, Вынэ - Хаджи, Дрэгуш, Мэцан.

"Витесс": Эдуарду - Караваев, Теландер, Кларк-Солтер, Бюттнер - Фор, Сереро - Беренс, Брюнс, Линссен - Матавж.

Матч начнется в 18.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Вииторул" - "Витесс"