12:32 | Футбол — Лига Европы

Первый матч между "Зенитом" и "Утрехтом" пройдет в Санкт-Петербурге

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УЕФА перенес первый очный матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы между "Зенитом" и "Утрехтом" в Санкт-Петербург, сообщает официальный сайт организации. Встреча пройдет 17 августа.

Изначально клубы должны были в этот день играть в Голландии, а ответный матч провести 24 августа в России. Позже и "Зенит", и "Утрехт" направили в УЕФА письмо с просьбой о переносе встречи на 16 августа. Отмечалось, что голландский клуб не хочет проводить свою игру одновременно с "Аяксом", который 17-го сыграет с "Русенборгом".

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. Отбор "Зенита" и "Краснодара"
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КОММЕНТАРИИ (3)
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HAZELSAMARA

В случае с нашими командами первый матч лучше играть дома.

13:46

Slim Taller

Собраннее будет,и выиграет обе встречи.

13:29

MIKE-BEST

Зачем это нужно было Зениту ? Ответку лучше играть дома , чем в гостях.

13:18