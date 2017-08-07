Первый матч между "Зенитом" и "Утрехтом" пройдет в Санкт-Петербурге

УЕФА перенес первый очный матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы между "Зенитом" и "Утрехтом" в Санкт-Петербург, сообщает официальный сайт организации. Встреча пройдет 17 августа.

Изначально клубы должны были в этот день играть в Голландии, а ответный матч провести 24 августа в России. Позже и "Зенит", и "Утрехт" направили в УЕФА письмо с просьбой о переносе встречи на 16 августа. Отмечалось, что голландский клуб не хочет проводить свою игру одновременно с "Аяксом", который 17-го сыграет с "Русенборгом".