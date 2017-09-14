Первый гол Черышева за полтора года. Видео

Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев отметился забитым мячом в игре группового турнира Лиги Европы против "Астаны" (3:1). Россиянин вышел на поле на 75-й минуте встречи, а спустя две отправил мяч в сетку ворот гостевой команды. Этот гол стал первым для футболиста в "Вильярреале" после возвращения в клуб летом 2016 года.

Отметим, что минувшая игра стала первой для хавбека за 7 месяцев. В последний раз Черышев принимал участие в матче своей команды 26 февраля, когда "желтая субмарина" встречалась с "Реалом" (2:3). Позже Черышев получил травму левой ноги и долгое время восстанавливался.

Кроме того, в последний раз игрок отличался забитым мячом 6 марта 2016 года. Тогда российский футболист, выступавший за "Валенсию", поразил ворота "Атлетико" (1:3).