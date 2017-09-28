Перфоманс болельщиков "Зенита": "С днем рождения, Саша!"

Перед матчем группового турнира Лиги Европы "Зенит" – "Реал Сосьедад" болельщики питерцев поздравили с днем рождения защитника команды Александра Анюкова. За воротами сине-бело-голубых фанаты разместили большой баннер с надписью: "С днем рождения, Саша!".

Сегодня Анюкову исполнилось 35 лет. За команду из Санкт-Петербурга футболист выступает с 2005 года. В составе "Зенита" он четыре раза становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны, четыре раза – Суперкубок, а также завоевывал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Отметим, что в заявку на игру против испанской команды Анюков не попал.

Трансляция матча "Зенит" – "Реал Сосьедад"