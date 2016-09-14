Перед матчем с "Зенитом" Арвеладзе переводил сам себя

Главный тренер "Маккаби" из Тель-Авива Шота Арвеладзе на пресс-конференции перед игрой 1-го тура группового турнира Лиги Европы с "Зенитом" переводил сам себя, передает из Израиля спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Матч "Маккаби" – "Зенит" состоится 15 сентября в 20.00 по московскому времени.

– Оцените вашу группу?

– Фаворит – "Зенит". У него самый высокий уровень. Завтра будет хорошая игра. Но я верю, что мы сыграем хорошо. И завтра, и в группе, – рассказал Арвеладзе по английски.

– А по-русски вас можно спрашивать? – поинтересовались российские журналисты.

– Конечно можно, – с неповторимым и знакомым кавказским акцентом тут же ответил Арвеладзе.

– Как вы восприняли жеребьевку – с одной стороны российский клуб, с другой АЗ, где вы играли.

– Был очень рад. Всегда интересно сыграть со старыми знакомыми. Был в Питере, правда, в последний раз очень давно – с братом, когда закончил школу. Люблю этот город, но потом по футболу никак не получалось приехать. Теперь приедем. В Голландии отыграл два года – были хорошие сезоны. В АЗ стал еще и чемпионом как ассистент. Рад, что еще туда тоже приеду.

– Что скажете об игре с "Зенитом"?

– "Маккаби" хочет показать, что он может. А может он играть хорошо.

– Ничья хороша для "Маккаби"?

– Мы сыграли уже немало матчей, хорошо готовы физически. Мы хотим пройти в плей-офф.

– Команда расстроилась ничьей с "Бейтаром"?

– В Лиге Европы все начинаем заново. Да у нас противник уровня Лиги чемпионов, и настраивать на него никого не надо. К тому же игру с "Бейтаром" мы оставили позади.

Следующий вопрос вновь был задан по-английски, Арвеладзе на него ответил, но видя, что переводчик испытывает некоторые затруднения с русским, сам пришел ему на помощь.

– Хочешь, я переведу, – улыбнулся Арвеладзе и тут же продолжил. – Вопрос: поменяем ли мы систему с "Зенитом". Ответ: мы всегда играли по одной схеме, могли поменять пару игроков, но схему – никогда. Постараемся сделать то же самое завтра.