Пьер-Эмерик Обамеянг: "Повезло тренироваться рядом с Мальдини, Зеедорфом и Кака"

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы со своим первым профессиональным клубом – "Миланом" – назвал большой удачей свое пребывание в итальянском клубе. Габонец принадлежал "россонери" с 2008 по 2011 год, но не сыграл ни одного матча.

– Я попал в "Милан", будучи молодым и неопытным, – приводит сайт "Арсенала" слова форварда. – Но именно там я понял, как быть профессионалом. Мне повезло, потому что в то время в "Милане" было много топ-игроков, таких как Паоло Мальдини, Алессандро Неста, Кака, Кларенс Зеедорф, Роналдо. Я был довольно застенчивым молодым человеком, но я очень хотел посмотреть, как они тренируются, и многому у них научился.