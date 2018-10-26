Пепе Рейна: "Единственный способ преодолеть черную полосу - работать"

Голкипер "Милана" Пепе Рейна после поражения от "Бетиса" в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы (1:2) отметил, что результат справедлив. Также он добавил, что красно-черные постараются набрать очки в следующем туре.

- Единственный способ закончить эту черную полосу - работать, - цитирует пресс-служба УЕФА Рейну. - Это единственное решение. "Бетис" - очень хорошая команда, поэтому мы не были удивлены. Несмотря на все это, поражение - справедливый результат.

Постараемся набрать очки в Севилье. Я знаю, что там будет отличная атмосфера, это будет сложно. Всегда хочется играть в еврокубках.