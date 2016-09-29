23:40 29 сентября | ФУТБОЛ — Лига Европы

Пенальти в пользу "Зенита" назначен правильно

"Зенит" - АЗ. "Зенит" - АЗ. "Зенит" - АЗ.
"Зенит" - АЗ.
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На 65-й минуте матча Лиги Европы "Зенит"АЗ бригада испанского арбитра Хавьера Эстрады приняла верное решение, назначив 11-метровый удар в ворота гостей. Нога Игоря Смольникова находилась на линии штрафной алкмарцев, когда по ней ударил игрок АЗ Стайн Вайтенс. Линия штрафной считается ее частью, потому один из дополнительных ассистентов правильно определил, что следует наказать нарушителя пенальти. (Александр БОБРОВ)

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Don Miguel

Тут ведь как, если бы пеналь назначили в ворота Зенита, он бы был абсолютно левый, а судьишку надо было срочно расстрелять. Как вчера в Ростове.

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