Пенальти в пользу "Зенита" назначен правильно

На 65-й минуте матча Лиги Европы "Зенит" – АЗ бригада испанского арбитра Хавьера Эстрады приняла верное решение, назначив 11-метровый удар в ворота гостей. Нога Игоря Смольникова находилась на линии штрафной алкмарцев, когда по ней ударил игрок АЗ Стайн Вайтенс. Линия штрафной считается ее частью, потому один из дополнительных ассистентов правильно определил, что следует наказать нарушителя пенальти. (Александр БОБРОВ)