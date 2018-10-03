Педро Роша не сыграет с "Вильярреалом"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы с "Вильярреалом" отметил, что команда находится в волнении из-за неудачных результатов. По его словам, прошлые игры нужно забыть.

– Все ли футболисты могут сыграть в матче?

– Конечно все те, кто тренируются в общей группе могут играть. Кроме Кутепова, Жиго и Педро Роши.

– Собираетесь ли вы продолжить эксперимент с 4-2-3-1?

– Что касается матча с "Ростовом" – был странный матч. Суть не в схеме. Безусловно, мы совершили некие ошибки. У нас есть врем сегодня-завтра подготовится к матчу и я подумаю, что лучше для "Спартака".

– Как обстановка в команде сейчас?

– Когда нет позитивных результатов, команда находится в некоем волнении. И моя задача дать понять команде, что прошлые матчи нужно забыть. Нужно работать дальше. Я настраиваю команду. (Александр Рогулев)