Павел Погребняк: "Сразу сказал Радимову, что "Зенит" пройдет дальше"

Бывший нападающий "Зенита" Павел Погребняк не сомневался, что питерский клуб сможет достичь нужного результата в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы с минским "Динамо" (8:1).

- Беспокойства за "Зенит" в ответом матче Лиги Европы против минского "Динамо" не было, - цитирует ТАСС Погребняка. - После поражения в Минске со счетом 0:4 мы переписывались с бывшим полузащитником "Зенита" Владиславом Радимовым и я сразу тогда сказал, что клуб пройдет дальше, так и случилось. Имеются ли у Сергея Семака мотивационные качества? Если его пригласили в "Зенит", значит все эти качества есть.

В раунде плей-офф Лиги Европы за право выхода в групповой этап турнира "Зенит" сыграет с норвежским "Мольде". Первая встреча состоится 23 августа в Санкт- Петербурге, ответная - 30 августа в Норвегии.