01:25 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Павел Мамаев: "Краснодар" попросту тратил силы на отбор мяча"

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Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев после поражения от "Сельты" (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы посетовал на частую потерю мяча. По словам хавбека, команда была вынуждена потратить много сила на отбор.

- Играя в длинную передачу на нападающего, мы теряли мячи, - сказал Мамаев в эфире программы "Все на матч". - С испанскими командами это чревато тем, что они возьмут его под контроль. Мы были вынуждены попросту тратить силы на отбор. У "Краснодара" не получилось контролировать ход встречи.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/8 финала
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