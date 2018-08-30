Павел Аликин: "Уфа сама виновата"

Капитан "Уфы" Павел Аликин подвел итоги выступления в Лиге Европы - команда из Башкортостана в четвертом квалификационном раунде Лиги Европы выбыла от "Рейнджерс" (1:1, 0:1)
- Первое впечатление – разочарование, не смогли использовать преимущество, все-таки два удаления у соперника, создали массу моментов. Не прошли дальше, хотя возможности были для этого.
- Почему не смогли взломать оборону?
- Моменты были – не хватило завершения, соперник качественно оборонялся, весь верх снял. В первом тайме было два хороших момента, плюс Слай в концовке, во втором парочку стопроцентных моментов, мы сами виноваты, что не смогли забить.
- Как можете оценить атмосферу, было ли на вашей памяти такое?
- Очень хорошо поддерживали, трибуны гнали вперед, вспоминается первый матч на "Нефтянике" в Премьер-лиге против "Зенита", такая же атмосфера была, спасибо всем, кто пришел поддержать.
- Какую оценку можно поставить команде за еврокубки?
- Положительный опыт, прошли два раунда, могли и дальше, но все равно вышло неплохо.
- Вы просили замену, травма серьезная?
- Завтра пройду обследование, посмотрим.
- Хватил ли сил на "Ахмат"?
- Нужно эмоционально восстановиться – и эмоционально, и физически. Сейчас непростая ситуация в чемпионате России, нужно сконцентрироваться на этом. В таком положении находимся, что одна победа и можем подняться выше.
- После "Ахмата" перерыв на игры сборных, заждались?
- Игру сборной?
- Перерыва на игру сборной.
- Есть возможность отдохнуть и сконцентрироваться на чемпионате, думаю, что пойдет на пользу.
- А игры сборной ждете?
Товарищеских, контрольных – нет, больше официальных. (Иван УРАЛЬСКИЙ)
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/calendar/tours/