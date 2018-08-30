Павел Аликин: "Уфа сама виновата"

Капитан "Уфы" Павел Аликин подвел итоги выступления в Лиге Европы - команда из Башкортостана в четвертом квалификационном раунде Лиги Европы выбыла от "Рейнджерс" (1:1, 0:1)

- Первое впечатление – разочарование, не смогли использовать преимущество, все-таки два удаления у соперника, создали массу моментов. Не прошли дальше, хотя возможности были для этого.

- Почему не смогли взломать оборону?

- Моменты были – не хватило завершения, соперник качественно оборонялся, весь верх снял. В первом тайме было два хороших момента, плюс Слай в концовке, во втором парочку стопроцентных моментов, мы сами виноваты, что не смогли забить.

- Как можете оценить атмосферу, было ли на вашей памяти такое?

- Очень хорошо поддерживали, трибуны гнали вперед, вспоминается первый матч на "Нефтянике" в Премьер-лиге против "Зенита", такая же атмосфера была, спасибо всем, кто пришел поддержать.

- Какую оценку можно поставить команде за еврокубки?

- Положительный опыт, прошли два раунда, могли и дальше, но все равно вышло неплохо.

- Вы просили замену, травма серьезная?

- Завтра пройду обследование, посмотрим.

- Хватил ли сил на "Ахмат"?

- Нужно эмоционально восстановиться – и эмоционально, и физически. Сейчас непростая ситуация в чемпионате России, нужно сконцентрироваться на этом. В таком положении находимся, что одна победа и можем подняться выше.

- После "Ахмата" перерыв на игры сборных, заждались?

- Игру сборной?

- Перерыва на игру сборной.

- Есть возможность отдохнуть и сконцентрироваться на чемпионате, думаю, что пойдет на пользу.

- А игры сборной ждете?

Товарищеских, контрольных – нет, больше официальных. (Иван УРАЛЬСКИЙ)