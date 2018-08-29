11:14 | Футбол — Лига Европы

Павел Аликин: "Сделаем все, чтобы поиграть на групповом этапе Лиги Европы"


Защитник "Уфы" Павел Аликин перед ответным матчем 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Рейнджерс" поделился мнением о грядущей встрече. Первая игра, состоявшаяся на прошлой неделе в Глазго, завершилась поражением российской команды со счетом 0:1.

– Нужно предельно сконцентрироваться, каждый понимает, что это важнейший матч, сделаем все для победы, чтобы пройти в группу, – сказал Аликин. – Болельщики помогут нам, верю, все в наших ногах и руках. Хочется попробовать поиграть на таком уровне, как групповой этап Лиги Европы. У каждого футболиста, не только у меня будут положительные эмоции,

"Уфа" – "Рейнджерс": Лига Европы, 4-й отборочный раунд, ответный матч, 30 августа 2018,
онлайн-трансляция в 17.00 (мск)

Уфа – Рейнджерс

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