09:31 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Паулу Фонсека: "В матче с "Сельтой" еще ничего не решено"

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Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека рад победе своей команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с "Сельтой" (1:0). При этом специалист подчеркнул, что в двухматчевом противостоянии с галисийцами еще ничего не решено.

- Сегодня был очень сложный матч против отличной команды. Слава Богу, у нас получалось обороняться и качественно выходить в контратаки, - приводит пресс-служба дончан слова Фонсеки. - Думаю, если бы мы забили второй гол, игра стала бы более открытой. Тем не менее, еще ничего не решено. Предстоит второй поединок, который все покажет.

- Довольны ли вы результатом и считаете ли "Шахтер" фаворитом?

- Понятно, что я доволен сегодняшней победой. Если мы вернемся в недалекое прошлое, то увидим: "Сельта" уступила здесь только "Севилье". Это команда, с которой очень сложно играть. Но, как я уже сказал, еще вовсе ничего не решено. Предстоит второй матч, где мы должны показать себя на лучшем уровне.

- Ощущалась ли потеря ритма после перерыва?

- Такое случается, это зависит от игры. Во втором тайме "Сельта" стала больше действовать прямо, что заставило нас сесть немного глубже. Но восполнить этот ритм помогла наша командная солидарность.

Дополнительная информация

http://shakhtar.com/ru/news/39051

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/16 финала
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