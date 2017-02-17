Паулу Фонсека: "В матче с "Сельтой" еще ничего не решено"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека рад победе своей команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с "Сельтой" (1:0). При этом специалист подчеркнул, что в двухматчевом противостоянии с галисийцами еще ничего не решено.

- Сегодня был очень сложный матч против отличной команды. Слава Богу, у нас получалось обороняться и качественно выходить в контратаки, - приводит пресс-служба дончан слова Фонсеки. - Думаю, если бы мы забили второй гол, игра стала бы более открытой. Тем не менее, еще ничего не решено. Предстоит второй поединок, который все покажет.

- Довольны ли вы результатом и считаете ли "Шахтер" фаворитом?

- Понятно, что я доволен сегодняшней победой. Если мы вернемся в недалекое прошлое, то увидим: "Сельта" уступила здесь только "Севилье". Это команда, с которой очень сложно играть. Но, как я уже сказал, еще вовсе ничего не решено. Предстоит второй матч, где мы должны показать себя на лучшем уровне.

- Ощущалась ли потеря ритма после перерыва?

- Такое случается, это зависит от игры. Во втором тайме "Сельта" стала больше действовать прямо, что заставило нас сесть немного глубже. Но восполнить этот ритм помогла наша командная солидарность.