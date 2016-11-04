Паулу Фонсека: "Шахтер" провел великолепный матч против "Гента"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека после победы над "Гентом" (5:3) в гостевом матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы подчеркнул, что команда провела прекрасный поединок. Благодаря этому успеху "Шахтер" гарантировал себе выход в плей-офф турнира с первого места.

– Прежде всего, сегодня был хороший матч, – приводит официальный сайт "Шахтера" слова Фонсеки. – Уверен, что все, кто пришел на стадион, остались довольны таким количеством голов. Атмосфера была просто фантастической. Мы встретились с сильным оппонентом, который в этом сезоне ни разу не то что не уступал на своем стадионе – даже не играл вничью. Начали поединок явно не в преимуществе, с голом в наши ворота. Конечно, было неприятно пропускать в первые секунды. Но команда прекрасно восстановилась, среагировала на это и провела просто великолепный матч! Неприятен и тот факт, что в конце встречи нам забили два мяча. Тем не менее, мы сегодня отлично сыграли.



– "Шахтер" до этого вечера не пропускал в Лиге Европы. В чем причина того, что в ваши ворота было забито сразу три мяча?

– На первых секундах матча это стало огромным сюрпризом для нас. Никто такого не ожидал. А два гола в конце поединка… Думаю, ребята немного расслабились, возможно, чувствуя, что победа уже буквально в наших руках. Но хочу повторить, что это никак не отражается на моем настроении. Важнее то, что мы сегодня выиграли, с чем я всех поздравляю.