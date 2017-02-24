Паулу Фонсека: "Шахтер" проиграл не "Сельте", а команде арбитров. Это позор!"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Сельты" (0:2) отметил, что команду засудили арбитры, назначив пенальти в конце матча. По его словам, судья должен был показать карточку сопернику, а также отменил чистый гол дончан.

- Без всяких сомнений, "Сельта" - большая команда, - приводит "Террикон" слова Фонсеки. - Они сильно играют. Но сегодня мы потерпели поражение от другой команды - арбитров. Нас подвела не "Сельта", а именно команда арбитров. Они поставили нам пенальти, который просто является позорищем. Я уже пересмотрел видео - никакого пенальти не было. А еще отменили наш совершенно чистый гол. Там офсайда не было на метр. Это просто позор!

Был открытый футбол. "Сельта" создавала моменты, мы создавали большое количество. Но повторяю: пенальти не было, наш гол был. Арбитры нас подвели. Мы вылетели из-за них. В эпизоде с пенальти должна быть желтая карточка сопернику. Арбитр уже хотел ее давать, но потом решил назначить пенальти. Совершенно этого не понимаю.

Мы провели матч с очень хорошей командой и практически прошли дальше. Но мы встретились с позорищем судей. Вы все это видели своими глазами. Следующая игра будет в воскресенье. Мы должны к нему подготовиться. Будем играть и побеждать.