Паулу Фонсека: "Надеюсь, что Срна останется в "Шахтере"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека в преддверии матча группового турнира Лиги Европы с "Брагой" в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что от него мало что зависит в вопросе возможного перехода защитника Дарио Срны в "Барселону". Ранее сообщалось, что капитан "горняков" в ближайшее время может пополнить состав каталонцев.

- Вы приехали сюда с пятнадцатью очками и гарантированным первым местом. Будет ли "Шахтер" добиваться победы? – вопрос Фонсеке.

- Наша главная цель - одержать верх завтра. Могу уверенно сказать, что "Шахтер" к любому матчу в принципе подходит очень серьезно. Так будет и в этот раз, несмотря на гарантированное первое место в группе и на то, что в понедельник нам предстоит провести очень важный поединок в чемпионате.

- В испанской прессе все больше информации о переходе Дарио Срны в "Барселону". Что вы можете сказать по этому поводу?

- Честно говоря, это зависит вовсе не от меня. Все мы прекрасно понимаем, насколько важен для "Шахтера" Дарио. Надеюсь, он не покинет наш клуб. Однако могу сказать, что мы тоже слышали эту информацию.