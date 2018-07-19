"Партизан" с Тошичем разгромил "Рудар" в Лиге Европы

"Партизан" разгромил "Рудар" в ответном матче 1-го отборочного раунда Лиги Европы – 3:0. В составе сербского клуба появился бывший хавбек ЦСКА Зоран Тошич.

В другой встрече "Луфтетари" сыграл вничью с "Вентспилсом" – 3:3. В составе "Вентспилса" появился бывший игрок "Армавира" и "Зоркого" россиянин Василий Павлов. Латвийский клуб выиграл по сумме двух встреч благодаря крупной победе в первой игре – 5:0.

Лига Европы

1-й отборочный раунд

Ответные матчи

"Копенгаген" (Дания) – "КуПС" (Финляндия) – 1:1 (0:0)

Голы: Карьялайнен, 75 (0:1). Вавро, 81 – с пенальти (1:1).

Первый матч – 1:0

"Марибор" (Словения) – "Партизани" (Албания) – 2:0 (1:0)

Голы: Дервишевич, 31 (1:0). Таварес, 90+3 (2:0).

Первый матч – 1:0

"Луфтетари" (Албания) – "Вентспилс" (Латвия) – 3:3 (1:2)

Голы: Шкуртай, 44 – с пенальти (1:0). Акиньеми, 45+4 (1:1). Акиньеми, 45+8 (1:2). Имерай, 55 (2:2). Милосавлев, 61 (3:2). Алфа, 90+3 (3:3).

Первый матч – 0:5

"Сараево" (Босния и Герцеговина) – "Бананц" (Армения) – 3:0 (2:0)

Голы: Муякич, 31 (1:0). Ахметович, 38 (2:0). Ресич, 72 (3:0).

Первый матч – 2:1

"Партизан" (Сербия) – "Рудар" (Черногория) – 3:0 (2:0)

Голы: Пантич, 11 (1:0). Ожегович, 44 (2:0). Рикарду Гомеш, 83 (3:0).

Первый матч – 3:0

"ОФК Титоград" (Черногория) – "Б-36" (Фарерские Острова) – 1:2 (1:0)

Голы: Петрович, 4 (1:0). Хейнесен, 51 (1:1). Сааг, 83 (1:2).

Первый матч – 0:0