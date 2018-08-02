"Партизан" не пустил "Тракай" с Билялетдиновым в в 3-й отборочный раунд Лиги Европы

"Тракай" в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы сыграл вничью с "Партизаном" (1:1) и не смог выйти в следующий этап турнира. Первая игра между литовской и сербской командами завершилась в пользу белградцев – 1:0.

Отметим, что в составе проигравших полный матч провел бывший полузащитник "Локомотива" и "Спартака" Динияр Билялетдинов.

Также в 3-й раунд вышли "Хайдук", "Зриньски" и АПОЭЛ, прошедшие софийскую "Славию" (1:0 – первый матч, 3:2 – ответная игра), "Валетту" (1:1, 2:1) и "Флору" (5:0, 0:2) соответственно.

На следующей стадии "Партизан" встретится с победителем пары "Норшелланн" (Дания)/АИК (Швеция), "Хайдук" – с сильнейшим в дуэте "Рудар" (Словения)/"Стяуа" (Румыния), "Зриньски" – с "Лудогорцем", а АПОЭЛ – с "Хапоэлем" из Беэр-Шевы.

Игры этой стадии второго по значимости еврокубкового турнира запланированы на 9 и 16 августа.

Лига Европы

2-й отборочный раунд

Ответный матч

"Тракай" (Литва) – "Партизан" (Сербия) – 1:1

Голы: Осипов, 9 (1:0). Милетич, 45+3 (1:1).

Предупреждение: Сума, 38.

Удаление: Сума ("Партизан"), 53.

Судья: Клосснер (Швейцария).

2 августа. Вильнюс. Стадион LFF Stadium (Vetra Stadium).

Первый матч – 0:1.

"Славия Сф" (Болгария) – "Хайдук С" (Хорватия) – 2:3 (1:1)

Голы: Юрич, 25 (0:1). Иванов, 45 – с пенальти (1:1). Цакташ, 55 – с пенальти (1:2). Йомов, 70 (2:2). Цакташ, 87 (2:3).

Судья: Довери (Италия).

2 августа. София. Стадион Vasil Levski National Stadium.

Первый матч – 0:1.

"Валлетта" (Мальта) – "Зриньски" (Босния и Герцеговина) – 1:2 (0:1)

Голы: Баришич, 31 (0:1). Борг, 56 (1:1). Филипович, 66 (1:2).

Предупреждение: Галич, 38.

Удаление: Галич ("Зриньски"), 50.

Судья: Обренович (Словения).

2 августа. Та Кали. Стадион Centenary.

Первый матч – 1:1.

"Флора" (Эстония) – АПОЭЛ (Кипр) – 2:0

Голы: Камс, 32 (1:0). Поом, 37 (2:0).

Нереализованный пенальти: Мораиш (АПОЭЛ), 53 (вратарь).

Судья: Делерю (Франция).

2 августа. Таллин. Стадион A Le Coq Arena (Lillekula Arena).

Первый матч – 0:5.