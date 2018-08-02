"Партизан" не пустил "Тракай" с Билялетдиновым в 3-й отборочный раунд Лиги Европы

"Тракай" в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы сыграл вничью с "Партизаном" (1:1) и не смог выйти в следующий этап турнира. Первая игра между литовской и сербской командами завершилась в пользу белградцев – 1:0.
Отметим, что в составе проигравших полный матч провел бывший полузащитник "Локомотива" и "Спартака" Динияр Билялетдинов.
Также в 3-й раунд вышли "Хайдук", "Зриньски" и АПОЭЛ, прошедшие софийскую "Славию" (1:0 – первый матч, 3:2 – ответная игра), "Валетту" (1:1, 2:1) и "Флору" (5:0, 0:2) соответственно.
На следующей стадии "Партизан" встретится с победителем пары "Норшелланн" (Дания)/АИК (Швеция), "Хайдук" – с сильнейшим в дуэте "Рудар" (Словения)/"Стяуа" (Румыния), "Зриньски" – с "Лудогорцем", а АПОЭЛ – с "Хапоэлем" из Беэр-Шевы.
Игры этой стадии второго по значимости еврокубкового турнира запланированы на 9 и 16 августа.
Лига Европы
2-й отборочный раунд
Ответный матч
"Тракай" (Литва) – "Партизан" (Сербия) – 1:1
Голы: Осипов, 9 (1:0). Милетич, 45+3 (1:1).
Предупреждение: Сума, 38.
Удаление: Сума ("Партизан"), 53.
Судья: Клосснер (Швейцария).
2 августа. Вильнюс. Стадион LFF Stadium (Vetra Stadium).
Первый матч – 0:1.
"Славия Сф" (Болгария) – "Хайдук С" (Хорватия) – 2:3 (1:1)
Голы: Юрич, 25 (0:1). Иванов, 45 – с пенальти (1:1). Цакташ, 55 – с пенальти (1:2). Йомов, 70 (2:2). Цакташ, 87 (2:3).
Судья: Довери (Италия).
2 августа. София. Стадион Vasil Levski National Stadium.
Первый матч – 0:1.
"Валлетта" (Мальта) – "Зриньски" (Босния и Герцеговина) – 1:2 (0:1)
Голы: Баришич, 31 (0:1). Борг, 56 (1:1). Филипович, 66 (1:2).
Предупреждение: Галич, 38.
Удаление: Галич ("Зриньски"), 50.
Судья: Обренович (Словения).
2 августа. Та Кали. Стадион Centenary.
Первый матч – 1:1.
"Флора" (Эстония) – АПОЭЛ (Кипр) – 2:0
Голы: Камс, 32 (1:0). Поом, 37 (2:0).
Нереализованный пенальти: Мораиш (АПОЭЛ), 53 (вратарь).
Судья: Делерю (Франция).
2 августа. Таллин. Стадион A Le Coq Arena (Lillekula Arena).
Первый матч – 0:5.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/qualify/-3/
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