Парадес и Мак не приехали в Минск

"Зенит" прибыл на первый матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы с минским "Динамо" в составе 19 человек.

Вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Юрий Лодыгин

Защитники: Евгений Чернов, Миха Мевля, Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Александр Анюков

Полузащитники: Олег Шатов, Далер Кузяев Магомед Оздоев, Эмилиано Ригони, Матиас Краневиттер, Александр Ерохин, Эрнани, Кристиан Нобоа

Нападающие: Антон Заболотный, Себастьян Дриусси

Отметим, что в составе делегации нет полузащитников Роберта Мака и Леандро Паредеса, а также нападающего Артема Дзюбы. Главный тренер петербургской команды Сергей Семак ранее сообщил, что Дзюба не приехал в Минск из-за того, что пропустил часть предсезонной подготовки. (Гоша ЧЕРНОВ)