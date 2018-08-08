Парадес и Мак не приехали в Минск

"Зенит" прибыл на первый матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы с минским "Динамо" в составе 19 человек.
Вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Юрий Лодыгин
Защитники: Евгений Чернов, Миха Мевля, Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Александр Анюков
Полузащитники: Олег Шатов, Далер Кузяев Магомед Оздоев, Эмилиано Ригони, Матиас Краневиттер, Александр Ерохин, Эрнани, Кристиан Нобоа
Нападающие: Антон Заболотный, Себастьян Дриусси
Отметим, что в составе делегации нет полузащитников Роберта Мака и Леандро Паредеса, а также нападающего Артема Дзюбы. Главный тренер петербургской команды Сергей Семак ранее сообщил, что Дзюба не приехал в Минск из-за того, что пропустил часть предсезонной подготовки. (Гоша ЧЕРНОВ)
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