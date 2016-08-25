ПАОК, "Спарта", "Генк" и "Гент" вышли в групповой турнир Лиги Европы

Греческий ПАОК, чешская "Спарта", бельгийские "Генк" и "Гент" вышли в групповой турнир Лиги Европы.
Лига Европы
4-й отборочный раунд
Ответные матчи
"Генк" (Бельгия) – "Локомотива" (Хорватия) – 2:0 (1:0)
Голы: Саматта, 2 (1:0). Бэйли, 50 (2:0).
Первый матч – 2:2.
ПАОК (Греция) – "Динамо" ТБ (Грузия) – 2:0 (2:0)
Голы: Мендеш Родригеш, 5 (1:0). Тзавеллас, 45 (2:0).
Нереализованный пенальти: Джалма (ПАОК), 45 (вратарь)
Первый матч – 3:0.
"Спарта" П (Чехия) – "Сеннерйюск" (Дания) – 3:2 (1:2)
Голы: Уре, 35 (0:1). Клеве, 40 (0:2). Лафата, 44 (1:2). Шурал, 69 (2:2). Брабец, 85 (3:2).
Первый матч – 0:0.
"Шкендия" (Македония) – "Гент" (Бельгия) – 0:4 (0:0)
Голы: Кулибали, 60 (0:1). Кулибали, 69 (0:2). Пербе, 81 (0:3). Нету, 86 (0:4).
Первый матч – 1:2.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2016-2017/qualify/-4/