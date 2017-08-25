Памела Андерсон посетила матч "Марселя", чтобы поболеть за Рами

Знаменитая американская актриса Памела Андерсон посетила матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы между "Марселем" и "Домжале"​ (3:0). Как утверждает L'Equipe, 50-летняя американка впервые посетила игру провансальцев, чтобы лично поддержать своего бойфренда - защитника Адиля Рами. Игрок получил травму руки еще в первом тайме и был заменен. Андерсон встретила Рами в подтрибунном помещении, чтобы утешить возлюбленного, что запечатлели фотокамеры журналистов.

Напомним, в начале лета в СМИ появилась информация, что 31-летний француз расстался с американкой, и Андерсон крутит роман с 29-летним нападающим "Сент-Этьена" Ноланом Ру. Однако позже сам футболист это опроверг.