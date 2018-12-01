Пабло Мачин: "Севилье" придется царапаться и кусаться в матче с "Краснодаром"

Главный тренер "Севильи" Пабло Мачин выразил разочарование поражением от "Стандарда" (0:1) в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы. Испанцы теперь на три очка отстают от лидирующего "Краснодара" перед заключительной очной встречей.

– Мы потерпели поражение, и позиция клуба сразу ухудшается, когда это происходит в еврокубках, – цитирует AS Мачина. – Нам не позволили играть в свой футбол. "Стандард" создавал много проблем, а потом мы еще и в меньшинстве остались. Выход в плей-офф не будет прогулкой в парке. Нам придется царапаться и кусаться. Но впереди у нас матч перед родными болельщиками, которые будут нас подгонять, хотя матч выйдет сложным. Это очень непростая группа.