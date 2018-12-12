Пабло Мачин: "Матч с "Краснодаром" будет похож на финал"

Главный тренер "Севильи" Пабло Мачин перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги Европы против "Краснодара" заявил, что эта встреча для его команды будет равнозначна финалу. 43-летний специалист также добавил, что рассчитывает на поддержку болельщиков.

- Мы не должны отвлекаться на другие вещи, - приводит слова Мачина официальный Твиттер "Севильи". - Мы просто сосредоточимся на игреи поддержке болельщиков. Мы - ничто без наших фанатов. Мы все знаем, за что нам предстоит играть. Завтра будет финал. Все игроки, вошедшие в заявку, готовы принять участие в этом матче. Если мы победим завтра, то станем первыми в группе. Мы хотим просто сфокусироваться на этом матче, а не смотреть на результаты других.

"Севилья" занимает второе место в группе J, имея в активе 9 очков. "Краснодар" с 12 баллами располагается на первой строчке.

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