"Отлично съездили в Минск. Покрыл разом весь евросезон. Эмоциональный пост Шаца о фиаско "Зенита"

Известный болельщик "Зенита" Михаил Шац прокомментировал разгромное поражение питерцев от минского "Динамо" (0:4) в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы. Последний раз сине-бело-голубые уступали в международных играх более чем в три гола в ноябре 1989 года в Кубке УЕФА "Штутгарту" (0:5).

- Отлично съездили в Минск. Покрыл разом весь евросезон "Зенита". Люби "Зенит" больше побед. Или, как говорят умные люди - порхай, как бабочка, жаль, что ты лох, - написал Шац в Инстаграме.

Ответная игра состоится 16 августа в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский". Встреча пройдет по решению УЕФА без зрителей.

"Зенит" - "Динамо Мн": Лига Европы, 3-й отборочный раунд, второй матч, 16 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – 20.00 (мск)

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