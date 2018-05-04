Оспина, Пайет и Гризманн вошли в команду недели Лиги Европы

Вратарь "Арсенала" Давид Оспина, нападающий "Марселя" Димитри Пайет и форвард "Атлетико" Антуан Гризманн вошли в символическую сборную Лиги Европы по итогам ответных полуфинальных матчей, сообщает официальный сайт УЕФА.

Напомним, "Атлетико" обыграл "Арсенал" (1:0) и вышел в финал турнира. В другом полуфинале "Марсель" уступил "Зальцбургу" (1:2), но оказался сильнее по сумме двух встреч.

Полностью команда недели выглядит следующий образом: Давид Оспина ("Арсенал") – Жордан Амави ("Марсель"), Диего Годин "(Атлетико"), Роланду ("Марсель"), Штефан Лайнер ("Зальцбург") – Димитри Пайет ("Марсель"), Диади Самассеку ("Зальцбург"), Гранит Джака ("Арсенал"), Амаду Айдара ("Зальцбург") – Антуан Гризманн, Диегу Коста (оба – "Атлетико").

Финал Лиги Европы состоится 16 мая в Лионе.