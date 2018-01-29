Основной вратарь "Селтика" пропустит до трех месяцев

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс рассказал о степени тяжести травмы основного вратаря команды Крэйга Гордона, которую тот получил в матче 24-го тура чемпионата Шотландии против "Хайберниана" (1:0). Ранее наставник команды из Глазго допустил, что клубу придется искать нового голкипера на трансферном рынке.

– Крэйг выбыл на срок до 12 недель, – цитирует Sky Sports Рождерса. – Это грустная новость как для него, так и для нас. Конечно, нам нужно будет заткнуть эту дыру в составе.

Напомним, что "Селтик" – соперник "Зенита" по 1/16 финала Лиги Европы. Первая встреча состоится 15 февраля в Глазго. Ответная игра пройдет 22 февраля в Санкт-Петербурге.