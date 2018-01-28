Основной вратарь "Селтика" не сыграет с "Зенитом" в Лиге Европы из-за травмы

Главный тренер "Селтика" Брендан Роджерс заявил, что основной голкипер команды Крэйг Гордон получил серьезную травму в матче 24-го тура чемпионата Шотландии против "Хайберниана" (1:0). Напомним, что "Селтик" – соперник "Зенита" по 1/16 финала Лиги Европы. Первая встреча состоится 15 февраля.

– Судя по всему, у Гордона серьезная травма, – цитирует Sky Sports Роджерса. – Нужно изучить результаты медосмотра. Но, кажется, он пропустит какое-то время. Вряд ли он будет играть против "Зенита". Купить нового вратаря? Мы будем думать.