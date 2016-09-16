Оскар Гарсия: "Зальцбург" пропустил "детский" гол в игре с "Краснодаром"

Главный тренер "Зальцбурга" Оскар Гарсия после матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы с "Краснодаром" (0:1) отдал должное российской команде, передает из Зальцбурга спецкор "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. Специалист назвал пропущенный гол "детским".

– У нас в первом тайме не удалась игра, – сказал Гарсия. – Возможно, игроки со слишком большим уважением отнеслись к сопернику. "Краснодар" хорошо защищался и атаковал. Тот гол, который мы пропустили – это "детский" гол, такие ошибки недопустимы. Во втором тайме собрались, выглядели несколько лучше, могли и сравнять счет, но не получилось.

– Почему Вандерсон только в концовке вышел, ведь он оказался лучшим игроком в итоге?

– Его физическое состояние не было лучшим. В воскресенье у нас следующая игра в чемпионате Австрии, и некоторые игроки не выдерживают ритма в две игры в неделю.

– То есть для вас важнее чемпионат?

– В чемпионате у нас больше возможностей выиграть.

– Лаймера тоже надо было беречь?

– Конечно, опасность травмы существует. Он неделю назад играл за сборную, и лучше было его поберечь.