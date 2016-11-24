Оскар Гарсия: "Зальцбург" играл лучше "Краснодара" все 90 минут"

Главный тренер "Зальцбурга" Оскар Гарсия после игры 5-го тура группового турнира Лиги Европы с "Краснодаром" (1:1) заявил, что его команда владела преимуществом, однако не смогла его реализовать в полной мере, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Специалист отметил, что хозяева поля реализовали единственный имевшийся шанс.





– Чего не хватило "Зальцбургу", чтобы одержать победу?



– Единственное, чего нам не хватило, – реализовать еще одну из пяти возможностей. Мы знали, что ошибаться нельзя. "Краснодар" воспользовался своим шансом, увы. К сожалению, мы свои возможности не реализовали.



– Что вы говорили игрокам в раздевалке после матча? И вообще, насколько большое разочарование для "Зальцбурга" невыход в плей-офф Лиги Европы?



– Я сказал, что мы можем гордиться собой, своей игрой. Мы были лучше все эти 90 минут. Мы играли против достойного соперника. Просто так получилось.



– "Зальцбург", наверно, самый невезучий клуб в еврокубках, так как не выходит в плей-офф. В России есть традиция приглашать священника освятить помещение. Может, вам тоже нужно так сделать?



– Мы попытаемся решить эту проблему тренировками и работой.