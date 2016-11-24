23:36 24 ноября | ФУТБОЛ — Лига Европы

Оскар Гарсия: "Я горжусь "Зальцбургом"

0
0
0

Главный тренер "Зальцбурга" Оскар Гарсия после игры 5-го тура группового турнира Лиги Европы с "Краснодаром" (1:1) отметил, что его команда не испытывает проблем с мотивацией, и фанаты могут ею гордиться, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Также специалист выразил разочарование в том, что еврокубковая кампания для его команды подошла к концу.

 
Сегодня. Краснодар. "Краснодар" - "Зальцбург" - 1:1. Федор СМОЛОВ сравнял счет и вывел "быков" в плей-офф Лиги Европы.Голевое чутье Смолова. Форвард вывел "Краснодар" в плей-офф Лиги Европы

– Можно ли сравнить этот матч с игрой против "Динамо" (Загреб)? Чего тогда не хватило для победы?

– Действительно, игры были похожи. Можно сейчас искать виноватых. Но у нас были шансы, если бы забили еще, проблем бы у нас не было.

– Как сейчас мотивируете игроков? Как общаетесь с игроками? Изменилось ли что-то по сравнению с прошлым годом?

– Нет, особо ничего не изменилось. У нас проблем с мотивацией нет, если бы у кого-то из игроков были проблемы с мотивацией, тогда он не играл бы в таком клубе.

– Следующий матч с "Шальке" ничего не решает. Будете как-то особенно настраиваться?

– Я профессионал, давно занимаюсь своим делом. Я всегда с одинаковой ответственностью и интенсивностью готовлюсь к играм. Мы очень серьезно настроены на "Шальке", так как с такими соперниками интересно играть. Хочется добавить, что, конечно, мы разочарованы результатом. Но я горжусь своими игроками. Каждый должен гордиться такой командой. Это была прекрасная игра. Думаю, все фанаты с удовольствием посмотрели игру.

0
0
0
Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 5-й тур
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ