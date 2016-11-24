Оскар Гарсия: "Я горжусь "Зальцбургом"

Главный тренер "Зальцбурга" Оскар Гарсия после игры 5-го тура группового турнира Лиги Европы с "Краснодаром" (1:1) отметил, что его команда не испытывает проблем с мотивацией, и фанаты могут ею гордиться, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Также специалист выразил разочарование в том, что еврокубковая кампания для его команды подошла к концу.

– Можно ли сравнить этот матч с игрой против "Динамо" (Загреб)? Чего тогда не хватило для победы?



– Действительно, игры были похожи. Можно сейчас искать виноватых. Но у нас были шансы, если бы забили еще, проблем бы у нас не было.



– Как сейчас мотивируете игроков? Как общаетесь с игроками? Изменилось ли что-то по сравнению с прошлым годом?



– Нет, особо ничего не изменилось. У нас проблем с мотивацией нет, если бы у кого-то из игроков были проблемы с мотивацией, тогда он не играл бы в таком клубе.



– Следующий матч с "Шальке" ничего не решает. Будете как-то особенно настраиваться?



– Я профессионал, давно занимаюсь своим делом. Я всегда с одинаковой ответственностью и интенсивностью готовлюсь к играм. Мы очень серьезно настроены на "Шальке", так как с такими соперниками интересно играть. Хочется добавить, что, конечно, мы разочарованы результатом. Но я горжусь своими игроками. Каждый должен гордиться такой командой. Это была прекрасная игра. Думаю, все фанаты с удовольствием посмотрели игру.