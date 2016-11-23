Оскар Гарсия: "Смолов – опасный нападающий"

Главный тренер "Зальцбурга" Оскар Гарсия на пресс-конференции перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Краснодара" выделил Федора Смолова, как самого опасного игрока соперника. Также специалист отметил, что местные пробки не стали для его команды проблемой, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Какие впечатления от стадиона "Краснодара"?



– К сожалению, на поле мы еще не были, видели стадион только снаружи. Нам повезло играть на крупных стадионах в последнее время, с аншлагами, но нас больше волнует не количество зрителей, а то, что происходит на поле.



– Шалимов оценил шансы "Краснодара" на победу в матче против "Зальцбурга" 50 на 50. Согласны с ним?



– Мы должны показать хорошую игру, не имеем права допускать ошибки. Во время домашней игры мы одну такую ошибку допустили. "Краснодар" показал свою силу в игре с нами, с "Ниццей". Поэтому нас ждет сложная игра.



– Вы наверняка смотрели какие-то матчи "Краснодара" при подготовке к матчу. Что можете сказать о сопернике?

– Да, мы посмотрели некоторые матчи. Факт: Смолов снова в форме, готов играть. Он опасный нападающий. Хороший игрок, как и его партнеры. Это касается и полевых, и запасных. Мы хорошо подготовились к этой игре, и нам надо использовать шанс получить очки, чтобы пройти дальше.



– Шалимов взял руководство командой за несколько дней до игры с "Зальцбургом" и не успел оказать особого влияния. Наблюдаете ли изменения в стиле "Краснодара" сейчас?



– Разумеется, отдельные моменты мы заметили, хотя стиль игры команды остался прежним.



– Вы достаточно долго добирались до стадиона по пробкам. Использовали ли эту возможность для того, чтобы что-то объяснить своим игрокам?



– Добирались долго, конечно, но ничего экстремального. А обсуждения – я предпочитаю это делать в отеле, ведь в автобусе это неудобно.