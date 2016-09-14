Оскар Гарсия: "Не думаю, что смена тренера в "Краснодаре" повлияет на матч с "Зальцбургом"

Главный тренер "Зальцбурга" в преддверии матча группового турнира Лиги Европы против "Краснодара" подчеркнул, что смена тренера в российской команде вряд ли сыграет большую роль в предстоящем поединке. Вчера Олег Кононов подал в отставку с поста наставника клуба, исполняющим обязанности главного тренера стал Игорь Шалимов.

– Даже когда происходит смена тренера, это означает новые возможности для игроков, которые раньше не попадали в состав, – приводит официальный сайт "Зальцбурга" слова Оскара Гарсии. – Они захотят показать новому тренеру, что они заслужили место в составе. Однако я не думаю, что в данном случае смена тренера как-то отразится на нашем матче, ведь новый наставник команды и до этого работал в тренерском штабе "Краснодара".

"Краснодар" инвестировал очень много денег в нынешний состав, там много игроков национальных сборных и с опытом выступления в Лиге чемпионов. Это очень качественная команда и сложный соперник.