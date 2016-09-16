Оскар Гарсия: "Краснодар" – отличная команда"

Главный тренер "Зальцбурга" Оскар Гарсия после матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы с "Краснодаром" (0:1) подчеркнул: команда понимала, что турнир будет трудным, передает из Зальцбурга спецкор "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. Специалист отметил скорость "быков" в атаке.

– В концовке у вас было большинство, но почти не было возможностей забить...

– Еще когда играли 11 на 11, у нас были возможности, но не хватило последнего паса, хватки у игроков. "Краснодар" – отличная команда, очень быстрая в атаке. Сегодня играли мужчины против наших детей. У нас в группе команды из французской, немецкой и российской лиг, они входят в пятерку лучших лиг Европы. Мы знали, что этот турнир будет для нас трудным.

– Как оцените игру в обороне, особенно при пропущенном голе?

– Хочу всегда быть лучше чем соперник, в чемпионате Австрии это получается, но в Лиге Европы тяжело. У нас не получалось наша игра в пас. Во втором тайме уже компактнее играли, не давали шансов сопернику.

– После жеребьевки вы сказали, что можете обыграть всех в группе...

– Не помню такого высказывания. Но в футболе все возможно, будем готовиться к другим играм. Хочу поблагодарить поддержавших нас болельщиков – их пришло не меньше, чем на игры чемпионата Австрии

– Насколько смена тренера в "Краснодаре" спутала вам карты? Шалимов все же человек с итальянской школой, которая отличается от привычной игры "Краснодара".

– Действительно, нам это несколько помешало. Обычно "Краснодар" играл с двумя нападающими, но сегодня у них был акцент на оборону. Хочу сказать, что с таким форвардом, как Смолов, можно играть разные тактики. Не знаю даже, сколько "Краснодару" удастся его удерживать у себя. Сегодняшний матч – урок для нас, который мы постараемся усвоить.