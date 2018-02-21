Организатор митинга в Бильбао: "Русские фанаты-фашисты думают, что они герои"

В акции в Бильбао участвуют несколько сотен человек. Фото Филипп ПАПЕНКОВ, "СЭ"

В преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком" по улицам Бильбао двинулась колонна митингующих против присутствия в городе ультраправых фанатов российской команды. В акции участвуют несколько сотен человек. Они маршируют, выкрикивая лозунги.

- Мы знаем, что фанаты "Спартака" - нацисты. И хотим этим митингом показать, что готовы защитить улицы своего города, - сказал российским журналистам организатор по имени Кепа.

- С чего вы взяли, что фанаты "Спартака" - нацисты?

- А кто они? У всех фанатов есть взгляды. У нас - левые и антифашистские. А у спартаковских - правые, и это не секрет.

- Вы ждете, что митингом дело не ограничится?

- Мы не хотим драк, но готовы ко всему. В прошлом русские фанаты неоднократно устраивали драки в Европе. Им это нравится. Они любят показывать, какие они сильные герои. И мы собрались, чтобы показать - не выйдет! Это наш долг. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Атлетик" - "Спартак" пройдет в четверг, 22 февраля. Начало - в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры. В первой встрече в Москве клуб из Бильбао победил со счетом 3:1.

Организатор Кепа: "Мы не хотим драк, но зная русских все может быть этой ночью" pic.twitter.com/CS22uNFbUV – Филипп Папенков (@PippoGranato) 21 февраля 2018 г.