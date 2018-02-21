Организатор митинга в Бильбао: "Русские фанаты-фашисты думают, что они герои"

В преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком" по улицам Бильбао двинулась колонна митингующих против присутствия в городе ультраправых фанатов российской команды. В акции участвуют несколько сотен человек. Они маршируют, выкрикивая лозунги.
- Мы знаем, что фанаты "Спартака" - нацисты. И хотим этим митингом показать, что готовы защитить улицы своего города, - сказал российским журналистам организатор по имени Кепа.
- С чего вы взяли, что фанаты "Спартака" - нацисты?
- А кто они? У всех фанатов есть взгляды. У нас - левые и антифашистские. А у спартаковских - правые, и это не секрет.
- Вы ждете, что митингом дело не ограничится?
- Мы не хотим драк, но готовы ко всему. В прошлом русские фанаты неоднократно устраивали драки в Европе. Им это нравится. Они любят показывать, какие они сильные герои. И мы собрались, чтобы показать - не выйдет! Это наш долг. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Обновление! Митингующие антифашисты попытались атаковать болельщиков "Спартака"
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Атлетик" - "Спартак" пройдет в четверг, 22 февраля. Начало - в 23.05 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры. В первой встрече в Москве клуб из Бильбао победил со счетом 3:1.
Колонна двинулась pic.twitter.com/HuZzXLZHvs– Филипп Папенков (@PippoGranato) 21 февраля 2018 г.
Говорит, что русские - провокаторы pic.twitter.com/TqwcKgPdwz– Филипп Папенков (@PippoGranato) 21 февраля 2018 г.
21 февраля 2018 г.
Организатор Кепа: "Мы не хотим драк, но зная русских все может быть этой ночью" pic.twitter.com/CS22uNFbUV– Филипп Папенков (@PippoGranato) 21 февраля 2018 г.
Несколько русских заметили в кафе, полиция сразу вступилась. Опасно... pic.twitter.com/Dy0KWsPbrU– Филипп Папенков (@PippoGranato) 21 февраля 2018 г.
SS-1525-Sergey
Товарищ не прав, они не арийцы. С ромбической формой головы, любой краниолог и антрополог европейский скажет, что не с такими рылами в калашный ряд. У них все размеры записаны. Эти же обыкновенные поросята залезть в чужой огород и копытами всё истоптать. Правда настоящие свиньи воспитаннее, с крыш и дырок в ограждении не падают и не из садомазахистов, специально на битьё дубинками не напрашиваются.
23:58
Доктор_Хряк
Ща Дима опохмелиццо и всех в танки обыграет )))))
23:58
Весёлый©
Thomas_Boy_ ___ И безоблачного неба. Но без свинины.
23:57
Весёлый©
гаттузо туп и всех наших пшекские полицаи по дороге завернули. ____ Гыгы, а перед этим марш по главной улице с оркестром организовали. Ты эти байки, ... впрочем, сам знаешь.)
23:57
гаттузо туп
Походу этого Веселого где-то за его язык поганый об шляпу трахнули так,что у него до сих пор задний мост подгарает.)))
23:56
Thomas_Boy_
Мир "Спартаку", его болельщикам и братскому народу Испании! Всем - Мир!
23:55
Весёлый©
Рейтуз наоборот ____ Рейтуз, это ты настоящий?)
23:55
АК86
Весёлый© АК86 ___ Я россиянин, просто из другого пространственно-временного континиума, где честь и достоинство ценятся выше Дюшеса и мельдониума. Если умеешь,писать и говорить по русски,не означает,что ты русский,ты либерал русофоб,поэтому не надо себя называть гражданином великой страны!
23:53
гаттузо туп
Полупокер Веселый,кого там фанаты ср****й легии ушатали?В Лодзи договорились в лесу встретиться и всех наших пшекские полицаи по дороге завернули.Ты эти байки инетовские будешь чесать таким же ублюдошным каклам,как ты.Чепушило!
23:53
_Я_против_Астротерфа_
МЯСО на МЯСО___________БУ/ ГА/ ГА))))))))))))))))))))))))
23:51
Весёлый©
АК86 ___ Я россиянин, просто из другого пространственно-временного континиума, где честь и достоинство ценятся выше Дюшеса и мельдониума.
23:50
АК86
Весёлый© ЗЫ. Кстати, в 2012-м одни лишь фанаты "Легии" ушатали всё боевое братство Россиюшки, так что посоны из "Атлетика" справятся, имхо. Это было давно,а теперь уже их шатают) Если бы не было так,то не вопили, бояться нас.что могут навалять так,что потом будут вспоминать лет 5)
23:50
Фуля
Не понял. В составе Спартака негры, турки, грузины, арабы, ингуши... А в Атлетик могут играть только баски. И кто тут нацисты?
23:49
АК86
Весёлый© Поверь есть,а ты чей народ представляешь?)
23:48
Весёлый©
ЗЫ. Кстати, в 2012-м одни лишь фанаты "Легии" ушатали всё боевое братство Россиюшки, так что посоны из "Атлетика" справятся, имхо.
23:47
Весёлый©
АК86 ___ А что, есть вообще народы на этой Земле, любящие Россиюшку? "Не думаю" (с)
23:46
zvovs
Молодец Бильбао! Молодец СЭ что сообщил! Вот только нацисты это левые, а не правые, как и все чьи взгляды ограничены....
23:45
Evgenn177
LEHAAAAAAAAA ты сам то кто ?! Раз такое пишешь??? Так бы тебе навалял!!!
23:44
АК86
Весёлый© АК86 ___ Да чо ты врешь-то? Это русские сначала орали "хозяева пришли/вернулись" в день Россиюшки 12-го июня, или когда он там. Да еще и марш такой провокационный заявили, сами напросились. Ну вот и поплавали "хозяева" в крови, видео сам найдешь. День РОССИИ, и найди видео 2016 года)а про 2012 год,это да,тут я не много согласен,не надо было в Польше проводить,все таки они нас ненавидят патологически,так как мы их с немцами оставили мечтать от моря до моря,только во сне)
23:42
Доктор_Хряк
Наше либерасьё в правительстве сами геи. Советское правительство давно бы уничтожило эспанию,польшу и прибалтийских девак.
23:39
гаттузо туп
А так-то зло берет крепко!Когда уже у нас поймут,что куда-только этих гейропейцев не целуй,у них везде *опа.И летом эти ушлепки приедут к нам,будут тут ездить-летать за наш счет,а потом там у себя нас помоями обливать.Когда неделю назад к нам приезжали,улыбались тут.Че они тут марши не устраивали?Надо их шакалов долбить при каждой возможности.Тогда хоть знать будем,за что они дерьмо льют на нас.
23:38
Весёлый©
АК86 ___ Да чо ты врешь-то? Это русские сначала орали "хозяева пришли/вернулись" в день Россиюшки 12-го июня, или когда он там. Да еще и марш такой провокационный заявили, сами напросились. Ну вот и поплавали "хозяева" в крови, видео сам найдешь.
23:38
tsalvlad
Весёлый©, он же ЧМОка, он же моральный уродец снова здесь?
23:38
Alex.S
На видео-престарелый гей.
23:34
АК86
Весёлый© АК86 ___ Они что, отдельно движ на движ были на пустыре по договоренности? Или всё же под камеры на главных улицах? Ну вот тебе и ответ на твой дурацкий вопрос.Они орали русская курва,а потом получили и побежали как черти.которые думали,что можно остаться без наказанами,а вот твой англичанки,которые перепороли хайнекен, начали гонять местных жителей,точнее задирать,в итоге тоже получили по самое не горюй,привыкли чиатть свою типо правдивую прессу и тв,что в России,одни алкаши и больные,а в реале то оказалось не так,так что не получилось защитить своих господ)
23:33
Весёлый©
завтрабуитмясо
23:32
Весёлый©
гаттузо туп ____ Плевать на Повара. На твою мамку, впрочем, тоже.
23:30
LEHAAAAAAAAA
Ультрасы в России придерживаются неонацистских взглядов. Надеюсь испанцы им наваляют...
23:29
spetrov
А в целом по новости - у Кепы сотоварищи явно что-то не так с головой. Не там фашистов видит.
23:29
Весёлый©
АК86 ___ Они что, отдельно движ на движ были на пустыре по договоренности? Или всё же под камеры на главных улицах? Ну вот тебе и ответ на твой дурацкий вопрос.
23:29