Определились все пары 3-го отборочного раунда Лиги Европы. "Зенит" сыграет с минским "Динамо", а "Уфа" – с "Прогресом".
Полностью пары выглядят следующим образом:
"Динамо" Мн – "ЗЕНИТ"
"УФА" – "Прогрес"
"Штурм" – "АЕК" Л
"Сарпсборг" – "Риека"
"Пюник" – "Маккаби" Т-А
"Лейпциг" – "Университатя"
"Бешикташ" – ЛАСК
"Аполлон" – "Динамо" Брс
"Истанбул ББ" – "Бернли"
"Заря" – "Брага"
"Астерас" – "Мольде"
"Хайдук" С – "Стяуа"
"Севилья" – "Жальгирис" В
"Норшелланн" – "Партизан"
"Витесс" – "Базель"
"Хапоэль" Х/Хабнарфьердюр – "Аталанта"
"Генк" – "Лех"
"Спартак" Сб – "Бреннбю"
"Ягеллония" – "Гент"
"Корк Сити" – "Русенборг"
"Спартак" Ю – "Судува"
ТНС – "Мидтьюлланн"
"Шериф" – "Валюр"
"Олимпия" Л – ХИК
"Легия" – "Дюделанж"
"Алашкерт – "ЧФР"
"Хапоэль" Б-Ш – АПОЭЛ
"Торпедо" Кт – "Кукеши"
"Олимпиакос" – "Люцерн"
"Рейнджерс" – "Марибор"
"Тренчин" – "Фейеноорд"
ЦСКА Сф – "Копенгаген"
"Мариуполь" – "Бордо"
"Сигма" – "Кайрат"
"Слован" Бр – "Рапид" В
"Лудогорец" – "Зриньски"