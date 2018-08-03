Определились все пары 3-го отборочного раунда Лиги Европы. "Зенит" сыграет с минским "Динамо", а "Уфа" – с "Прогресом".

Полностью пары выглядят следующим образом:

"Динамо" Мн – "ЗЕНИТ"

"УФА" – "Прогрес"

"Штурм" – "АЕК" Л

"Сарпсборг" – "Риека"

"Пюник" – "Маккаби" Т-А

"Лейпциг" – "Университатя"

"Бешикташ" – ЛАСК

"Аполлон" – "Динамо" Брс

"Истанбул ББ" – "Бернли"

"Заря" – "Брага"

"Астерас" – "Мольде"

"Хайдук" С – "Стяуа"

"Севилья" – "Жальгирис" В

"Норшелланн" – "Партизан"

"Витесс" – "Базель"

"Хапоэль" Х/Хабнарфьердюр – "Аталанта"

"Генк" – "Лех"

"Спартак" Сб – "Бреннбю"

"Ягеллония" – "Гент"

"Корк Сити" – "Русенборг"

"Спартак" Ю – "Судува"

ТНС – "Мидтьюлланн"

"Шериф" – "Валюр"

"Олимпия" Л – ХИК

"Легия" – "Дюделанж"

"Алашкерт – "ЧФР"

"Хапоэль" Б-Ш – АПОЭЛ

"Торпедо" Кт – "Кукеши"

"Олимпиакос" – "Люцерн"

"Рейнджерс" – "Марибор"

"Тренчин" – "Фейеноорд"

ЦСКА Сф – "Копенгаген"

"Мариуполь" – "Бордо"

"Сигма" – "Кайрат"

"Слован" Бр – "Рапид" В

"Лудогорец" – "Зриньски"

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