Определились 16 участников плей-офф Лиги Европы. В 1/16 финала уже точно сыграют "Байер" (Германия), "Цюрих" (Швейцария), "Динамо"​ (Хорватия), "Арсенал" (Англия), "Челси" (Англия), "Айнтрахт" (Бельгия), "Лацио" (Италия), "Зенит" (Россия), "Бетис" (Испания), "Фенербахче" (Турция), "Спортинг" (Португалия), "Зальцбург" (Австрия) и "Динамо" (Украина).

Также ранее определились три команды, которые по итогам группового турнира Лиги чемпионов займут третье место и сыграют весной в Лиге Европы: "Брюгге" (Бельгия), "Бенфика" (Португалия) и "Валенсия" (Испания).