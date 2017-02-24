Оливье Десхат: "Перед третьим голом Дзюба потянул меня за футболку, но потом извинился"

Полузащитник "Андерлехта" Оливье Десхат после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита" (1:3) отметил, что третий гол в ворота его команды был забит с нарушением правил. По его словам, нападающий Артем Дзюба потянул его за футболку перед тем, как отдать результативную передачу на Жулиану.

- На самом деле мы создали немного моментов, - приводит Sporza слова Десхата. - Но и "Зенит" реализовал все свои шансы. Дзюба потянул меня за футболку, когда нам забили третий гол. Потом он подошел ко мне и извинился. Кого хотелось бы в следующем раунде? Если можно сыграть с бельгийцами, то пусть это будет не "Гент". С ними всегда тяжело.