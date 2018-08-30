"Олимпиакос" выбил "Бернли" из Лиги Европы, "Бордо" прошел "Гент"

"Олимпиакос" на выезде сыграл вничью с "Бернли" (1:1) в четвертом отборочном раунде Лиги Европы и завоевал путевку в групповой турнир. В первом матче греческий клуб победил со счетом 1:0.

"Бордо" дома обыграл "Гент" (2:0) и также пробился в групповую стадию. Первая игра в Бельгии завершилась нулевой ничьей. Жеребьевка группового турнира состоится завтра и начнется в 14.00 по московскому времени.

Лига Европы

Четвертый отборочный раунд

Ответные матчи

"Олимпиакос" (Греция) - "Бернли" (Англия) - 1:1 (0:0)

Голы: Поденсе, 83 (0:1). Выдра, 86 (1:1).

Судья: Кошшои (Венгрия).

30 августа. Бернли. Стадион "Turf Moor".

Первый матч - 1:3

"Бордо" (Франция) - "Гент" (Бельгия) - 2:0 (1:0)

Голы: Камано, 10 (1:0). Бриан, 64 - с пенальти (2:0).

Судья: Хиль Мансано (Испания).

30 августа. Бордо. Стадион "Матмют Атлантик".

Первый матч - 0:0