"Олимпиакос" сыграл вничью с "Янг Бойз"

"Олимпиакос" сыграли вничью с "Янг Бойз" в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы – 1:1. Греческая команда набрала восемь очков и упустила возможность выйти на первое место в группе. Лидирует в турнирной таблице АПОЭЛ с 9-ю баллами. У швейцарской команды и "Астаны" – по пять очков.

Лига Европы

Групповой турнир

5-й тур

Группа В

"Олимпиакос" П (Греция) – "Янг Бойз" (Швейцария) – 1:1 (0:0)

Голы: Фортунис, 48 (1:0). Оаро, 58 (1:1).

"Олимпиакос" П (Греция): Леали, Да Кошта, Ботиа, Диогу Фигейраш, Рецос, Элиунусси (Мантатис, 84), Фортунис, Андре Мартинш, Миливоевич, Идейе, Себа.

"Янг Бойз": Мвого, Саттер, Фон Берген, Лецьякс, Бенито, Сулеймани (Герндт, 59), Бертоне, Саного Жуниор (Дуа, 77), Шик (Фрай, 88), Закария, Оаро.

Предупреждения: Диогу Фигейраш, 19. Элиунусси, 30. Лецьякс, 31. Фон Берген, 53. Ботиа, 61. Да Кошта, 69.

Судья: Зелинка (Чехия).

Пирей. Стадион "Georgios Karaiskakis".