"Олимпиакос" и "Бешикташ" одержали победы, "Истанбул ББ" и "Бернли" сыграли вничью

Английский "Бернли" на выезде сыграл вничью с "Истанбул ББ" (0:0) в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы. "Олимпиакос" дома разгромил "Люцерн" (4:0), а "Бешикташ" переиграл ЛАСК (1:0).

Лига Европы

Третий отборочный раунд

Первые матчи

"Истанбул ББ" (Турция) - "Бернли" (Англия) - 0:0

"Бернли": Харт, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик, Уолтерс, Гвюдмундссон (Воукс, 62), Барнс (Леннон, 78).

Предупреждения: Барнс, 48. Харт, 69. Леннон, 90+3.

Судья: Йованович (Сербия).

9 августа. Стамбул. Стадион "Fatih Terim Stadyumu".

"Генк" (Бельгия) - "Лех" (Польша) - 2:0 (1:0)

Голы: Малиновский, 44 (1:0). Саматта, 56 (2:0).

Судья: Аврам (Румыния).

9 августа. Генк. Стадион "Luminus Arena".

"Олимпиакос" (Греция) - "Люцерн" (Швейцария) - 4:0 (3:0)

Голы: Христодулопулос, 10 (1:0). Христодулопулос, 33 (2:0). Герреро, 36 (3:0). Герреро, 84 (4:0).

Судья: Летескье (Франция).

9 августа. Пирей. Стадион "Georgios Karaiskakis".

"Олимпия" (Словения) - ХИК (Финляндия) - 3:0 (1:0)

Голы: Абасс, 38 (1:0). Кронаветер, 50 - с пенальти (2:0). Абасс, 59 (3:0).

Удаление: Чрниц (Олимпия Л), 83.

Судья: Мийо (Франция).

9 августа. Любляна. Стадион "Stozice Stadium".

"Бешикташ" (Турция) - ЛАСК (Австрия) - 1:0 (1:0)

Гол: Бабел, 6.

Судья: Франковски (Польша).

9 августа. Стамбул. Стадион "Vodafone Park".