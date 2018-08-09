"Олимпиакос" и "Бешикташ" одержали победы, "Истанбул ББ" и "Бернли" сыграли вничью

Английский "Бернли" на выезде сыграл вничью с "Истанбул ББ" (0:0) в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы. "Олимпиакос" дома разгромил "Люцерн" (4:0), а "Бешикташ" переиграл ЛАСК (1:0).
Лига Европы
Третий отборочный раунд
Первые матчи
"Истанбул ББ" (Турция) - "Бернли" (Англия) - 0:0
"Бернли": Харт, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик, Уолтерс, Гвюдмундссон (Воукс, 62), Барнс (Леннон, 78).
Предупреждения: Барнс, 48. Харт, 69. Леннон, 90+3.
Судья: Йованович (Сербия).
9 августа. Стамбул. Стадион "Fatih Terim Stadyumu".
"Генк" (Бельгия) - "Лех" (Польша) - 2:0 (1:0)
Голы: Малиновский, 44 (1:0). Саматта, 56 (2:0).
Судья: Аврам (Румыния).
9 августа. Генк. Стадион "Luminus Arena".
"Олимпиакос" (Греция) - "Люцерн" (Швейцария) - 4:0 (3:0)
Голы: Христодулопулос, 10 (1:0). Христодулопулос, 33 (2:0). Герреро, 36 (3:0). Герреро, 84 (4:0).
Судья: Летескье (Франция).
9 августа. Пирей. Стадион "Georgios Karaiskakis".
"Олимпия" (Словения) - ХИК (Финляндия) - 3:0 (1:0)
Голы: Абасс, 38 (1:0). Кронаветер, 50 - с пенальти (2:0). Абасс, 59 (3:0).
Удаление: Чрниц (Олимпия Л), 83.
Судья: Мийо (Франция).
9 августа. Любляна. Стадион "Stozice Stadium".
"Бешикташ" (Турция) - ЛАСК (Австрия) - 1:0 (1:0)
Гол: Бабел, 6.
Судья: Франковски (Польша).
9 августа. Стамбул. Стадион "Vodafone Park".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/calendar/tours/
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