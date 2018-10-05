Ольга Голодец: "С ВАР счет матча "Спартак" - "Вильярреал" был бы другим"

Вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец после матча 2-го тура группового турнира Лиги Европы между "Спартаком" и "Вильярреалом" отметила, что в еврокубках не хватает видеоповторов. Тем не менее, ей понравилось качество футбола.

- Футбол интересный, но хотелось другого результата, - отметила Голодец. - Мне кажется система ВАР, которая была на чемпионате мира-2018, себя оправдывает. Если бы были повторы, то счет был бы другой. Были спорные моменты. Такая концовка очень разочаровала.