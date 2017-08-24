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23:14 24 августа | Футбол — Лига Европы

Олег Шатов: "Желаем удачи российским клубам в еврокубках"


Полузащитник "Зенита" Олег Шатов после победы над "Утрехтом" (2:0 д.в.) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы отметил, что болельщики не поняли бы клуб, если бы он вылетел из турнира. Также футболист пожелал удачи российским командам в Еврокубках.

– Нас бы не поняли, если бы мы вылетели, – сказал Шатов. – Да мы и сами себя не поняли бы.

– Крыша была закрыта. Нормально было играть?

– Играть было очень приятно. Спасибо стадиону. Любое другое поле могло не выдержать.

– Как ваше здоровье? Вы были заменены из-за травмы?

– Нет, просто ногу свело. Мое физическое состояние позволяет мне сыграть столько, сколько я и сыграл.

– Из-за слабой ротации не тяжело играть?

– Это нормальный график. "Зенит" уже несколько лет играет в таком ритме, так что нам даже комфортно. Главное, чтобы нас не преследовали травмы. С остальным мы справимся.

– Есть предпочтения по соперникам по группе?

– Лучше скажите, кто достался нашим в Лиге Чемпионов.

"Спартаку""Ливерпуль", ЦСКА"Манчестер Юнайтед".

– Желаем удачи. Пусть набирают очки – так же, как и мы. И "Краснодар" с "Локомотивом" тоже. (Гоша ЧЕРНОВ)

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