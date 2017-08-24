Олег Шатов: "Желаем удачи российским клубам в еврокубках"

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов после победы над "Утрехтом" (2:0 д.в.) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы отметил, что болельщики не поняли бы клуб, если бы он вылетел из турнира. Также футболист пожелал удачи российским командам в Еврокубках.
– Нас бы не поняли, если бы мы вылетели, – сказал Шатов. – Да мы и сами себя не поняли бы.
– Крыша была закрыта. Нормально было играть?
– Играть было очень приятно. Спасибо стадиону. Любое другое поле могло не выдержать.
– Как ваше здоровье? Вы были заменены из-за травмы?
– Нет, просто ногу свело. Мое физическое состояние позволяет мне сыграть столько, сколько я и сыграл.
– Из-за слабой ротации не тяжело играть?
– Это нормальный график. "Зенит" уже несколько лет играет в таком ритме, так что нам даже комфортно. Главное, чтобы нас не преследовали травмы. С остальным мы справимся.
– Есть предпочтения по соперникам по группе?
– Лучше скажите, кто достался нашим в Лиге Чемпионов.
– "Спартаку" – "Ливерпуль", ЦСКА – "Манчестер Юнайтед".
– Желаем удачи. Пусть набирают очки – так же, как и мы. И "Краснодар" с "Локомотивом" тоже. (Гоша ЧЕРНОВ)
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