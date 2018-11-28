Олег Кононов: "Я не сторонник большой ротации"

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов прокомментировал готовность команды к матчу группового турнира Лиги Европы с австрийским "Рапидом".

– Какие выводы нужно сделать после матча в Австрии? Пускай вас там и не было.

– Нам надо обратить внимание на самих себя, на свой футбол. Мы конечно изучаем соперника, знаем сильные и слабые стороны. Команда достаточно серьезная, "Рапид" будет играть и отдаваться полностью. Мы это осознаем и готовимся со своей стороны очень серьезно, чтобы сделать результат.

– Можете сказать что-то о составе? Снова доверитесь "старикам", как в предыдущей игре?

– Что касается состава, то у нас есть еще сегодняшняя тренировка, по итогам которой мы будем выбирать состав из 18 игроков на завтрашний матч. Но я не сторонник больших ротаций. (Александр Рогулев)

Матч 5-го тура группового турнира Лиги Европы пройдет на "Открытии Арене" в четверг, 29 ноября, и начнется в 18.50 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры "Спартак" - "Рапид".