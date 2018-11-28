Олег Кононов: "Тему Глушакова надо заканчивать"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов, отвечая на вопрос корреспондента "СЭ", заявил, что нужно перестать обсуждать тему конфликта капитана команды Дениса Глушакова с болельщиками.

– У вас завтра в центральной зоне нет Зобнина, нет Фернанду. Можно ли сказать, что это тот самый матч, где Глушаков должен доказывать свою важность команде? То, что он настоящий капитан?

– Важность для команды должен доказывать каждый из игроков в каждом из матчей на футбольном поле. А тему Дениса, думаю, надо заканчивать. Все остальное – на футбольном поле. (Александр Рогулев)

Матч 5-го тура группового турнира Лиги Европы пройдет на "Открытии Арене" в четверг, 29 ноября, и начнется в 18.50 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры "Спартак" - "Рапид".

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