05:12 25 августа | ФУТБОЛ — Лига Европы

Олег Кононов: "Проведем ротацию состава в матче с "Партизани"

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Главный тренер "Краснодара" Олег Кононов отметил, что победить в выездном матче с "Партизани" будет очень непросто. Кононов подчеркнул, что будет произведена ротация состава, учитывая крупную победу краснодарцев в первом матче (4:0).

 - "Партизани" - очень организованная команда, мне симпатичен их стиль игры, - приводит официальный канал "Краснодара" на YouTube слова Кононова. - Команда играет агрессивно, давит на соперника. Нам будет непросто, во-первых - агрессивная игра, во-вторых - "Партизани" играет дома. У нас нет резервистов. Но ротация состава будет.

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