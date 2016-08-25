Олег Кононов: "Проведем ротацию состава в матче с "Партизани"

Главный тренер "Краснодара" Олег Кононов отметил, что победить в выездном матче с "Партизани" будет очень непросто. Кононов подчеркнул, что будет произведена ротация состава, учитывая крупную победу краснодарцев в первом матче (4:0).

- "Партизани" - очень организованная команда, мне симпатичен их стиль игры, - приводит официальный канал "Краснодара" на YouTube слова Кононова. - Команда играет агрессивно, давит на соперника. Нам будет непросто, во-первых - агрессивная игра, во-вторых - "Партизани" играет дома. У нас нет резервистов. Но ротация состава будет.